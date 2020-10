France 24 • 23/10/2020 à 18:41

Rendez-vous avec l'un des fers de lance du rap français. En dix ans de carrière et sept projets, Lacrim cumule plus d'un million de ventes d'albums et 1,13 milliard de vues de ses clips ! Le nombre de ses collaborations est tout aussi impressionnant : 6i9, Snoop, French Montana, Oxmo, Rimk, Mister You, Niro, Alonzo, Gradur, SCH, Sadek, Niska, Ninoh, Jul, Maes, Sosso Maness, Booba... Dans cet épisode, c'est Mouloud Achour qui offre la question surprise.