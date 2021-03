France 24 • 19/03/2021 à 14:24

Frontière naturelle entre la France et l'Allemagne sur plus de 180 kilomètres, le Rhin est l'une des épines dorsales de l'Europe. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de marchandises transitent sur ce fleuve, soit environ les deux-tiers du trafic fluvial de l'Europe occidentale. Marinier, gendarmes, pêcheurs, toute une population travaille au quotidien sur ce fleuve mythique.