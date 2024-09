information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 12:09

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale, et son bilan s'est alourdi à au moins six morts et plusieurs disparus. Précisions du correspondant France 24 à Walbrzych en Pologne, Adrien Sarlat.