La série radio "Dianké", un conte féministe africain

information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 16:13

Cette édition 100 % séries de "À l'Affiche" présente "Scenes from a marriage", une mini-série avec Jessica Chastain et Oscar Isaac, adaptée du chef d'œuvre suédois d'Ingmar Bergman. Les deux acteurs incarnent toute la complexité de l'amour conjugal. Également au programme de cette émission, "Dianké", le tout premier podcast natif de fiction ouest-africain, sélectionné pour le festival Séries Mania. Enfin, France 24 a pu voir en exclusivité la cinquième et dernière saison de "La casa de papel".