information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 17:02

Un homme a été tué ce mercredi 6 juillet, dans un quartier de Fort-de-France. Il s'agit du 16ᵉ homicide de l'année en Martinique, qui connaît une véritable spirale de violence. De plus en plus d'armes à feu circulent sur l'île et des exécutions se produisent en pleine rue. La brigade anti-criminalité doit être prochainement renforcée.