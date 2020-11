"La destruction de la biodiversité a ouvert une ère de pandémies"

France 24 • 06/11/2020 à 16:05

Les activités humaines sont en train de laisser une empreinte profonde dans les couches géologiques. Avec la pandémie de Covid-19, nous entrons dans une nouvelle ère, prévient l'économiste Benjamin Coriat, celle de l'anthropocène, ou plutôt du "capitalocène", comme il le suggère, marquée par les changements climatiques et les risques sanitaires à échelle mondiale. Professeur des universités à Paris-XIII et membre du collectif des Économistes atterrés, il publie "L'anthropocène et le bien commun" aux éditions Les liens qui libèrent.