information fournie par France 24 • 23/07/2021 à 17:30

Les milliardaires américains Jeff Bezos et Elon Musk s'envolent dans l'espace et rêvent de construire des bases sur Mars. L'arrivée de ces investisseurs privés bouleverse un marché très stratégique et traditionnellement occupé par les agences publiques. Après l'ère de l'exploration, assiste-t-on à l'âge de la commercialisation de l'espace ?