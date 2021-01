"La classe politique tunisienne est déconnectée de la réalité de la rue"

France 24 • 19/01/2021 à 07:32

A la Une de la presse, ce mardi 19 janvier, les affrontements de ces deniers jours en Tunisie, entre jeune émeutiers et forces de l'ordre, sur fond de malaise social, alors que le pays commémore le dixième anniversaire de la chute de Ben Ali. La situation extrêmement préoccupante dans la région du Tigré, au nord de l'Ethiopie. Le dernier jour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'Europe dans la tourmente épidémique. Et la mort de l'acteur et scénariste français Jean-Pierre Bacri.