"L'Usure d'un monde" : l'Iran dans le regard de François-Henri Désérable

information fournie par France 24 • 29/05/2023 à 13:43

Dans Premières cette semaine, Axelle Simon évoque le nouveau récit de François-Henri Désérable, "L'Usure d'un monde. Une traversée de l'Iran" (Éd. Gallimard), fruit d'un périple réalisé fin 2022, sur les traces du grand écrivain voyageur Nicolas Bouvier, alors qu'a éclaté le mouvement de révolte et de contestation du régime déclenché par la mort de Mahsa Amini. L'auteur rend hommage au courage infini des Iraniennes, dans un récit unique à la fois sensible, profond, érudit et drôle.