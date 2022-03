L'Ukraine peut-elle résister ? Un convoi russe de 60km aux abords de Kiev

information fournie par France 24 • 01/03/2022 à 21:15

Sixième jour de guerre en Ukraine, la Russie accentue son offensive. Une colonne de chars russes de plus de 60km fait route vers Kiev. Ce mardi après-midi, une tour de télévision de la capitale a été visée par une frappe. Plus à l'est près de la frontière russe, la deuxième ville d'Ukraine - Kharkiv - est la cible de bombardements. Les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à tenter de fuir le pays. Ils sont déjà plus de 660 000 à s'être réfugiés dans les pays voisins selon l'ONU.