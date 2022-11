L'or vert des forêts de France

information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 10:37

Les forêts couvrent près du tiers du territoire français. Si une partie de ces bois est protégée, une part grandissante est exploitée comme bois d'œuvre ou de chauffage. Mais comment gère-t-on cette ressource essentielle ? C'est là qu’interviennent les techniciens de l’Office national des forêts (ONF). Plus que de simples bûcherons, ils sillonnent chaque jour les massifs sylvicoles pour assurer le développement de cet or vert. Dans ces forêts, des particuliers font aussi leur marché et viennent couper eux-mêmes leur bois de chauffe, en accord avec les exploitants.