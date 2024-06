information fournie par France 24 • 06/06/2024 à 22:37

Alors que les élections s'achèvent en Inde, Le commissaire électoral en chef a reconnu qu'elles n'auraient pas dû se tenir dans les conditions actuelles. Des dizaines d'agents électoraux sont morts en raison de la chaleur. L'Inde est l'un des 10 pays qui seront les plus affectés par le réchauffement climatique. Il y a un risque que le pays soit inhabitable à l'avenir. Et pourtant, pas un mot du climat dans la campagne électorale et un pays qui base encore beaucoup sa croissance sur le charbon.