L’IA va-t-elle profondément transformer la banque ?

information fournie par Boursorama • 16/04/2025 à 16:20

La banque a connu une transformation profonde au fil des années et un bouleversement majeur de son métier, notamment avec le développement du numérique. Dans ce contexte, la banque du futur ne se limitera plus à l'administration de comptes, mais s'orienterait vers un rôle plus stratégique, poussé par l'IA et les possibilités qu'elle offre. Se dirige-t-on vers une finance autonome ? L'analyse de Julien Maldonato, associé conseil industrie financière chez Deloitte France.

A revoir // Montée en compétence des collaborateurs : l'enjeu clé de 2025 !

Impact+, l'émission pour mieux comprendre les défis que nos entreprises doivent relever !