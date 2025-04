Montée en compétence des collaborateurs : l'enjeu clé de 2025 !

information fournie par Boursorama • 08/04/2025 à 10:51

Compétences, talents : richesse de l'entreprise, le Capital Humain correspond à tout ce qui impact la vie des collaborateurs en entreprise, et il est plus que jamais au centre des préoccupations. Si 2024, a été marqué par les prémices du retour sur site post-covid, les transformations technologiques, poussent à présent les entreprises à prendre des décisions fortes et structurantes sur la transformation du modèle organisationnel. En quoi la gestion de la performance redevient une priorité ? Les explications de Fanny Bachelet, associée responsable du pôle Capital Humain et directrice des activités de Consulting chez Deloitte France.

