L'Europe en campagne : la fin du généreux modèle nordique ?

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 12:10

Ici l'Europe poursuit sa série de débats consacrés aux enjeux des élections européennes de juin prochain dans les pays et les régions de l’Union européenne. Direction l’Europe du Nord pour parler du Danemark, de la Suède et de la Finlande, deux mois à peine avant le début du scrutin. Le modèle nordique a longtemps été un système érigé partout en exemple, avec trois éléments phares : une économie ouverte et prospère, une protection sociale étendue et une démocratie vigoureuse. Mais ce même modèle social fait aussi couler beaucoup d'encre ces derniers mois.