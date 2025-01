L'étrange Noël de Vladimir Poutine : dieu, le président et le patriarche

information fournie par France 24 • 10/01/2025 à 12:25

En Russie, les fêtes de Noël et du Nouvel an sont une nouvelle occasion pour Vladimir Poutine de se mettre en scène en tant que guide spirituel de la Nation russe. Appuyé par le patriarche Kirill, fidèle allié pour véhiculer la propagande de son régime, il bénit des croix gravées à son nom et récolte des prières jusque dans l'émission phare de passage à la nouvelle année, suivie tous les ans par des millions de Russes. De quoi maintenir sa côte de popularité à près de 70 %, alors que la guerre continue de sévir en Ukraine.