information fournie par France 24 • 21/07/2021 à 11:30

L'amour des cœurs et le désir des corps au centre du nouveau film de la Leyla Bouzid. Six ans après son premier long-métrage "À peine j'ouvre les yeux", la réalisatrice et scénariste tunisienne est de retour avec un film doux et sensuel qui raconte l'éducation sentimentale d'un jeune homme. "Une histoire d'amour et de désir" a été sélectionné pour clôturer la Semaine de la Critique au Festival de Cannes.