France 24 • 29/07/2020 à 16:54

Assez de la surproduction, de la course à la consommation, d'une économie qui épuise les humains et la planète ? Certains explorent une troisième voie : l'économie sociale et solidaire. Ni profits à tous prix, ni philanthropie, ce nouveau modèle s'appliquerait à tout : grande distribution, transport, énergie, industrie... Mais comment ça marche ? Regardez !