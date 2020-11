"L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020

France 24 • 30/11/2020 à 15:36

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur l'annonce du prix Goncourt 2020. Remis cette année à Hervé Le Tellier pour "L'Anomalie", paru chez Gallimard. Un titre intriguant pour un roman noir déjanté, une dystopie glaçante et drôle à la fois, futuriste tout en parlant de notre société actuelle. Pour nous en dire plus, la libraire Nathalie Iris, qui rappelle l'importance du prix Goncourt alors que les librairies sont restées portes closes pendant plusieurs semaines à cause du reconfinement en France.