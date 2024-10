L'âge d'or révolu des marques de luxe françaises en Chine

information fournie par France 24 • 09/10/2024 à 10:19

Période difficile pour les marques de luxe françaises en Chine. Après des années fastes, l’eldorado semble toucher à sa fin. Les grandes maisons ne réalisent plus de croissance à deux chiffres. Tous les secteurs sont impactés : maroquinerie, mode, montres, cosmétiques et spiritueux. Ces derniers sont particulièrement touchés par l'annonce, mardi, du ministère chinois du Commerce d'imposer des droits de douane de 30 à 40 %. Les producteurs de Cognac se disent victimes d’une guerre commerciale entre l’Union européenne et la Chine qui ne les concerne pas.