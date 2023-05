"Kosovo, coeur de la Serbie": "Djokovic sanctionné à Roland-Garros?"

information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 07:59

A la Une de la presse, ce mardi 30 mai, la décision du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, d’organiser des législatives anticipées le 23 juillet prochain, après la défaite de son parti, le PSOE, aux élections locales de dimanche. Les heurts entre policiers et manifestants dans le nord du Kosovo, et une nouvelle déclaration polémique du tennisman serbe Novak Djokovic. Des nouvelles du Grand canal de Venise. Et les idées reçues sur celles et ceux qui se lèvent tôt.