Kenya : au cœur du trafic mondial d'organes

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 11:55

En avril dernier, les autorités kényanes ont ouvert une enquête sur un vaste trafic de reins. Des patients fortunés viennent au Kenya pour contourner les longues listes d’attente de leur pays. Dans ce pays d’Afrique de l'Est, une greffe peut être réalisée en quelques semaines. Derrière ces opérations rapides : un réseau bien rodé, qui recrute de jeunes hommes pauvres et en bonne santé. Nos reporters Olivia Bizot and Clément Di Roma ont enquêté sur ce commerce illégal et sont allés à la rencontre des revendeurs de rein et des victimes de ce trafic.