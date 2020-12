France 24 • 04/12/2020 à 16:03

Dans une Union européenne particulièrement perturbée par les négociations sur le Brexit et la seconde vague de Covid-19, la présidence tournante de l'UE échoit à l'Allemagne. Pour parler de ces multiples défis à relever et faire le bilan de cette année, nous recevons Katarina Barley, vice-présidente du Parlement européen, membre du parti social-démocrate allemand (SPD) et ancienne ministre de la Justice.