Kamala Harris / Donald Trump : des programmes économiques diamétralement opposés

information fournie par France 24 • 11/09/2024 à 09:51

Alors que les candidats démocrate et républicain débattaient pour la première fois mardi, l'économie est au cœur des préoccupation des Américains et les programmes pourraient faire basculer des milliers d'électeurs encore indécis. Kamala Harris a fait du pouvoir d'achat des classes moyennes sont cheval de bataille et appelle de ses vœux une "économie des possibles". Loin des mesures sociales de son adversaire, Donald Trump reprend son ancien programme : "Make America great again" avec du protectionnisme et des baisses d'impôts.