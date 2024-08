information fournie par France 24 • 07/08/2024 à 07:42

A la Une de la presse, ce mercredi 7 août, la guerre des nerfs entre Israël, le Hezbollah et l’Iran, où la répression contre le mouvement «Femme, Vie, Liberté», ne faiblit pas. La course à la présidentielle algérienne transformée en simple formalité pour Abdelmajid Tebboune. Les Jeux olympiques côté politique. Et les regrets des Parisiens ayant fui la capitale pour échapper aux JO.