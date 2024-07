information fournie par France 24 • 31/07/2024 à 22:53

Le pari risqué des organisateurs des Jeux de Paris 2024 aura finalement été réussi. Les triathlons hommes et femmes ont bien eu lieu et les Français ont été à la fête, avec une médaille d'or pour Cassandre Beaugrand et une médaille de bronze pour Léo Bergère. Rendez-vous lundi pour le relais mixte où la France sera parmi les favoris.