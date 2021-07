France 24 • 19/07/2021 à 16:02

À Tokyo, la population craint un foyer épidémique et un "variant olympique" pendant les JO, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août. Un cluster a même été déclaré dans la délégation brésilienne et plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés parmi les délégations sportives et les organisateurs.