"Je serai parmi les amandiers" de Marie Le Floc'h en route vers les César 2021

France 24 • 24/02/2021 à 15:07

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma, rencontre avec la réalisatrice Marie Le Floc'h dont le très beau court-métrage "Je serai parmi les amandiers" est nommé dans la catégorie Meilleur court-métrage pour les César 2021. On évoque aussi le festival "Tout-petits cinéma" du Forum des Images, qui se tient sous forme digitale, et deux films des années 1980 de Francis Ford Coppola, "Jardin de Pierre" et "Peggy Sue s'est mariée", réédités par Carlotta.