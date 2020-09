Jamal Al-Mushrakh : "Les Émirats arabes unis n'ont jamais abandonné les Palestiniens"

France 24 • 17/09/2020 à 17:51

Jamal Al-Mushrakh, Directeur de la planification des politiques du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a accordé un entretien à France 24 depuis Dubaï, alors qu'un accord historique vient d'être signé entre son pays et Israël. Il se félicite d'une normalisation des relations, qui ouvre "une liste de perspectives très larges pour les Émirats et Israël", tout en profitant aussi "aux Palestiniens et au Moyen-Orient".