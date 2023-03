information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 19:00

"Cinq cents jours pour réussir": Emmanuel Macron a enclenché mardi 14 mars le décompte avant les Jeux olympiques de Paris et sonné la "mobilisation nationale" face aux défis financiers, de sécurité et sur les transports qui s'accumulent en vue du plus grand événement sportif mondial.