Feu dans l'Aude: une "journée compliquée" du fait du vent et de la canicule (préfet)

information fournie par AFP Video 10/08/2025 à 13:39

"C'est une journée qui est compliquée également, compte-tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", déclare le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

