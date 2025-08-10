"C'est une journée qui est compliquée également, compte-tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", déclare le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.
Feu dans l'Aude: une "journée compliquée" du fait du vent et de la canicule (préfet)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro