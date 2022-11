information fournie par France 24 • 03/11/2022 à 22:10

Premiers pas hors d'Italie pour la nouvelle Présidente du Conseil d'extrême-droite Giorgia Meloni. Direction Bruxelles où elle a rencontré les dirigeants des principales institutions européennes. Les prises de positions passées et les décisions à venir de celle qui était jusqu'alors la dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia inquiètent. On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Patricia Allémonière.