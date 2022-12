Israël : le nouveau gouvernement pourrait "annoncer une escalade avec les Palestiniens"

information fournie par France 24 • 29/12/2022 à 17:50

La nouvelle coalition menée par Benjamin Netanyahu, présentée jeudi 29 décembre par le premier ministre, fait la part belle aux suprémacistes juifs et aux ultraorthodoxes. Elle prévoit d’affaiblir le pouvoir judiciaire et d’étendre les colonies. Pour l'historien Dominique Vidal, les politiques de ce nouveau gouvernement d'extrême droite cherchent à remettre en cause l'équilibre des pouvoirs en Israël, et annoncent une escalade avec la communauté palestinienne.