information fournie par France 24 • 23/10/2022 à 13:13

Les femmes, les jeunes, les minorités… Beaucoup manifestent aujourd’hui en Iran. Et ce, depuis plus d’un mois. Un soulèvement inédit à bien des égards et qui fait trembler le régime des mollahs. Est-ce une nouvelle révolution qui s’annonce ? L'invitée de cette émission est Chowra Makaremi, anthropologue.