information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 22:50

Tandis que Téhéran poursuit de sa vindicte ses opposants jusqu'au Kurdistan irakien, les joueurs de l'équipe nationale de football eux portent la contestation à la tribune planétaire que constitue actuellement la Coupe du Monde de football, au Qatar, en refusant d'entonner l'hymne iranien... Solidarité a minima ou acte héroïque ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Gauthier Rybinski.