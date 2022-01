Investir dans les valeurs du sport avec le fonds Mandarine Global Sport

information fournie par Boursorama • 13/01/2022 à 09:30

C'est la résolution qui arrive en tête pour les Français en début d'année : se mettre ou se remettre au sport. Des équipements, aux organisations sportives en passant par les grands événements, le sport est très présent dans nos vies et pèse lourd dans l'économie mondiale. C'est aussi un secteur dynamique qui affiche une croissance régulière et porte des valeurs fortes. Pour tirer parti de cette thématique d'investissement prometteuse, Mandarine Gestion a lancé il y a un peu plus d'un an le fonds Mandarine Global Sport. Directeur de la gestion chez Mandarine Gestion, Adrien Dumas explique dans ce Tendance de fonds comment il sélectionne son équipe idéale de valeurs au sein de ce fonds actions international qui bénéfice du Label ISR.