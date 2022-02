Invasion russe en Ukraine : récit de la journée où tout a basculé

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 16:05

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Ce jeudi après-midi, l'armée russe a affirmé avoir déjà détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes, en Ukraine. Du discours de Vladimir Poutine aux premieres bombardements, retour sur cette journée historique.