information fournie par France 24 • 19/08/2024 à 23:29

2023 marque l'année « la plus meurtrières jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires » selon l'ONU. Au total 280 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde. La sécurité des humanitaire n'est plus garantie en terrain de conflit. C'est le cas au Sahel et c'est arithmétique. Plus la violence augmentent... Plus la marge de manoeuvre des humanitaires diminue.