Inflation alimentaire : distributeurs et industriels convoqués à Bercy

information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 14:57

Alors que la flambée des prix dans l'alimentation se poursuit en France, le ministre de l'Économie va réunir à Bercy les principaux acteurs du secteur. Bruno Le Maire a rendez-vous mercredi avec les distributeurs et jeudi avec les industriels, pour obtenir des efforts de part et d'autre. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit à cette inflation spectaculaire, ces acteurs sont convoqués régulièrement et plus seulement pour les négociations commerciales annuelles.