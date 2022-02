Inde : les victimes de viol conjugal demandent sa criminalisation

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 14:54

La Haute Cour de New Delhi examine depuis début janvier un recours déposé par deux associations de défense du droit des femmes pour que le viol conjugal devienne un crime en Inde. La loi indienne stipule actuellement qu'une relation sexuelle d'un homme avec son épouse ne peut être considérée comme un viol si elle a plus de 15 ans. Dans une société très conservatrice et patriarcale, les femmes victimes de viol dans leur mariage peinent à en parler. Mais ce recours divise et certains hommes ont choisi de la grève du mariage pour protester contre ce qu'ils estiment comme une attaque directe à leur encontre.