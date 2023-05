information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 13:30

L'année 2022 a été l'année la plus dévastatrice jamais enregistrée sur le front des incendies en France. Cet été-là, la Gironde se consume, provoquant une nouvelle prise de conscience sur la réalité et les conséquences du réchauffement climatique. Désormais, il n’épargne plus les zones tempérées. Comment la France se prépare pour cette nouvelle saison à haut risque ? Quelles leçons ont été tirées de l'été dernier?