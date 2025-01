Incendies en Californie : des tournages annulés et la sortie de séries reportées

information fournie par France 24 • 16/01/2025 à 14:02

Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur l'actualité des séries, bousculée aux États-Unis par les incendies qui ravagent la Californie. De nombreux tournages ont d'ores et déjà été annulés et la sortie de plusieurs séries repoussées - dont celle très attendue de la duchesse de Sussex Meghan Markle : "With Love, Meghan", un programme culinaire en forme d’hommage à la Californie du Sud. Également au sommaire de cette émission, les séries du moment à ne pas manquer : "Families like ours", la dystopie-choc du réalisateur oscarisé Thomas Vinterberg, la saison 2 de "Vigil", un thriller sur fond de drones tueurs et "Super Mâles", chronique d’une masculinité toxique.