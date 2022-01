Immobilier : ce top 3 des villes attractives et abordables !

information fournie par Ecorama • 14/01/2022 à 14:00

Depuis la pandémie, les ménages ont des envies de changement. Meilleur taux et Meteojob ont réalisé un palmarès des villes les plus attractives. Quelles sont celles qui cumulent pouvoir d'achat immobilier compétitif et bassin d'emploi dynamique ? Éléments de réponse avec Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission du 14 janvier 2022, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com