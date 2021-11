Immigration et sécurité : Les Républicains à droite toute ?

information fournie par France 24 • 19/11/2021 à 14:29

La cinquième vague de coronavirus arrive en Europe. En France, 60% des Français veulent reconfiner les non vaccinés. La droite et un chiffre 150.000, celui des militants qui vont designer leur candidat les Républicains. Et puis Eric zemmour qui perd des points. Nous évoquerons enfin la Biélorussie et le drame des migrants qui remet du combustible sur le sujet de l'immigration. R. Febvre et Jean-Marie Colombani cofondateur de Slate.com et ancien directeur du Monde en parle avec leurs invités.