"Il nous faudrait un équivalent du Nasdaq pertinent en Europe"

France 24 • 19/12/2019 à 16:58

Ancienne cadre d'Orange, Stéphanie Hospital lance OneRagtime en 2017, un fonds de capital-risque et une plate-forme d'investissement communautaire et ouverte aux business angels, aux family offices et aux fonds corporate. Un modèle hybride qui va à l'encontre des pratiques habituelles dans le capital-risque. Jean-Marie Messier s'est joint au projet afin d'assurer les relations avec les grands fonds et industriels. Stéphanie Hospital est notre invitée.