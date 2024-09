information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 14:08

Un an après la conquête par l'Azerbaïdjan de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, les autorités de Bakou s'activent à effacer toutes traces du passé arménien et chrétien de la région. Aucun journaliste n'est autorisé à y entrer, mais nos collègues de France 2 ont analysé des vidéos postées sur internet qui révèlent le changement de visage du Karabakh. Enquête de Stéphanie Perez et Alice Palussière.