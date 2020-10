France 24 • 14/10/2020 à 13:30

Les Arméniens de Turquie sont de plus en plus inquiets. Le conflit dans le Haut-Karabakh met cette communauté, estimée entre 35 et 70 000 membres et habituée à rester discrète, sous le feux des projecteurs. Beaucoup, cibles depuis quelques semaines de menaces et d'intimidations, se font encore plus discrets. Mais certains appellent à l'apaisement et à la paix. Reportage sur le terrain de Shona Bhattacharyya et Céline Pierre-Magnani.