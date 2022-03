Guyane : l'agence spatiale russe a rappelé tous ses techniciens et ingénieurs

information fournie par France 24 • 09/03/2022 à 14:43

En réaction aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie après l'invasion de l'Ukraine, l'agence spatiale russe Roscosmos a suspendu ses lancements Soyouz depuis la Guyane et rappelé ses spécialistes. Et une centaine de techniciens et ingénieurs russes ont quitté la Guyane via deux vols de rapatriement les 28 février et 2 mars. Certains programmes communs sont fortement impactés, tandis que la collaboration se poursuit au sein de la Station spatiale internationale.