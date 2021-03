Guillaume Musso, un auteur à succès

France 24 • 23/03/2021 à 16:21

Pour la dixième année consécutive, Guillaume Musso est l'auteur qui vend le plus de livres en France. Pourquoi ses livres s'arrachent-ils ainsi ? Quels sont ses secrets d'écriture ? Où trouve-t-il son inspiration ? Quels ont été les livres fondateurs et ses livres préférés ? Guillaume Musso, qui a vendu plus de 35 millions de romans en 20 ans de carrière, dévoile son parcours et nous en dit un peu plus de sa personnalité dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche" aux côtés de Sonia Patricelli.