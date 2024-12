Guillaume Canet et Mélanie Laurent, couple royal en fin de règne dans "Le Déluge"

information fournie par France 24 • 23/12/2024 à 11:14

Dans ce numéro de "A l'Affiche", deux personnalités incontournables du cinéma français. Ils ont en commun d’avoir connu des débuts fulgurants dans des productions hollywoodiennes - "Inglorious Bastards" et "La Plage" - de passer aisément du film d’auteur à la comédie ultra-populaire et de travailler tant devant que derrière la caméra. Rencontre avec Mélanie Laurent et Guillaume Canet, qui incarnent respectivement Marie-Antoinette et Louis XVI dans “Le déluge” de Gianluca Judice, en salles le 25 décembre. Ensembles, ils retracent les derniers jours de la monarchie française.